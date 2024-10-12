Блогера Литвина задержали после драки с фанатом ростовского СКА на стадионе

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Михаила Литвина, его друга Рустава Ахмадулина и фаната ФК СКА Сергея Плынина за драку на стадионе, сообщает Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел 12 октября во время матча между «ЛитЭнерджи» и «СКА Ростов». Литвин не выдержал оскорблений со стороны футбольных фанатов, подбежал к трибуне и влепил пощечину одному из болельщиков, после чего завязалась драка.

В потасовку вмешался рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Он заступился за свою команду и болельщиков. Баста — владелец «СКА Ростов-на-Дону».

Ранее сообщалось, что момент драки Литвина с футбольным фанатом попал на видео. Блогер первым начал физический конфликт, не выдержав словесной перепалки.