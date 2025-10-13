Мужчина изрезал приятеля и изнасиловал его супругу в Ленинградской области

В городе Кириши Ленинградской области 39-летний местный житель во время застолья изрезал ножом приятеля, после чего изнасиловал его супругу, сообщает РЕН ТВ .

Нападение произошло 9 октября. На месте трагедии полицейские нашли 50-летнего хозяина квартиры с ножевым ранением живота. Его доставили в больницу, но через сутки мужчина скончался в реанимации.

По подозрению в убийстве задержали 39-летнего местного жителя. Силовики выяснили, что он вместе с хозяином квартиры и его 48-летней женой вместе пили алкоголь в этот день.

«Между хозяином и гостем завязался спор, переросший в драку, в ходе которой гость ударил ножом хозяина квартиры, и затем, пока тот лежал раненым на полу, изнасиловал его супругу», — рассказали в МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

