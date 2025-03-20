Мужчина избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря в Нефтекамске, она умерла

Baza: мужчина избил сожительницу и запретил ей звонить в скорую в Нефтекамске

Мужчина жестоко избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря в Нефтекамске в Республике Башкортостан. На протяжении трех дней он запрещал женщине звонить в скорую помощь, она скончалась, сообщает Baza .

Ольга П. из Уфы начала встречаться с Артуром М. в 2022 году. Мужчина жил в Нефтекамске и предложил ей с сыном переехать к нему.

Жить вместе Артур не хотел. Он снял для Ольги и ее ребенка отдельную квартиру. Отношения между парой всегда были напряженными.

Затем у Артура и Ольги родился общий сын. Но отношения не улучшились.

Брат Ольги, Эмиль, наведывался в Нефтекамск в командировку и замечал у женщины синяки на теле. Она несколько раз писала заявления в полицию на Артура в связи с побоями. Однако затем всегда их забирала.

4 марта Артур в очередной раз избил женщину. На протяжении трех дней после этого Ольга находилась дома. Родные женщины считают, что мужчина не давал ей позвонить в скорую помощь.

Когда доктора наконец прибыли, спасти женщину уже было сложно. У Ольги обнаружили тупую травму живота с разрывом мочевого пузыря.

Женщине сделали операцию, однако она впала в кому. Через 10 суток Ольга скончалась. После выдачи заключения о смерти к делу подключились правоохранительные органы.

Силовики провели допрос Артура. Он сказал, что женщина якобы перебрала с алкоголем, упала, но не хотела обращаться в полицию. Однако следователи все равно открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в подмосковном Щелкове мужчина поджег сожительницу в квартире. Ей удалось выжить.