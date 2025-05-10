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Мужчина избил пенсионера в автобусе за замечание об оплате проезда в Подмосковье

Мужчина избил пенсионера за сделанное им замечание о необходимости оплаты проезда в автобусе в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить повторный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, куда будет предоставлен повторный доклад о расследовании уголовного дела.

Ранее в Балашихе банда из Daewoo Matiz попыталась вытащить из салона водителя Opel и избила прохожих, сделавших замечание нападавшим.