Мужчина избил пенсионера в автобусе за замечание об оплате проезда в Подмосковье
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Мужчина избил пенсионера за сделанное им замечание о необходимости оплаты проезда в автобусе в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить повторный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, куда будет предоставлен повторный доклад о расследовании уголовного дела.
Ранее в Балашихе банда из Daewoo Matiz попыталась вытащить из салона водителя Opel и избила прохожих, сделавших замечание нападавшим.