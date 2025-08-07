сегодня в 19:10

Мужчина хотел убить жену и инсценировать ее суицид на Кубани

Муж, предположительно, хотел убить жену и инсценировать ее суицид в Тихорецке Краснодарского края. Они были вместе 12 лет, сообщает « Осторожно, новости ».

Анастасия решила развестись с Сергеем. Затем переехала с детьми в частный дом. Мужчина остался жить в своей квартире.

13 июля Анастасия отдала дочек отцу, чтобы они поехали отдыхать на речку. Когда дети вернулись с прогулки, мужчина оставил их в автомобиле, зашел в дом и набросился на женщину.

Сергей обмотал Анастасии рот и ноги скотчем. Затем оттащил в ванную, взял нож и порезал запястья.

Женщина потеряла сознание. Когда проснулась, притворилась мертвой, чтобы мужчина покинул дом.

Соседи, услышав крики девушки, позвонили ее отцу. Тот отвез девушку в больницу.

Она потеряла два с половиной литра крови. Порезы на руках зашивали примерно четыре часа.

Сотрудники Следственного комитета открыли в отношении Сергея уголовное дело за покушение на убийство бывшей жены (статья 105 УК РФ).