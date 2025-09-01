Мужчина довел сожительницу кашлем и получил несколько ударов ножом в Москве

В Москве мужчина попал в реанимацию после ссоры с сожительницей из-за кашля

В Москве на улице Генерала Тюленева 41-летний мужчина распивал алкоголь со своей 34-летней сожительницей. В какой-то момент пара поссорилась из-за кашля мужчины. Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила возлюбленного, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что пара начала ссориться, что мужчина постоянно издавал звуки: кряхтел и кашлял. Женщину этот факт раздражал, она попросила возлюбленного сходить в больницу и поправить свое здоровье, но когда получила отказ — началась ссора.

Во время словесной перепалки мужчина всячески оскорблял свою избранницу, после чего та схватилась за нож. Ссора переросла в вооруженный конфликт, в ходе которого пострадавший получил несколько ударов по телу и попал в отделение реанимации.

Женщина также была травмирована. У нее зафиксировали легкое рассечение на голове. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.