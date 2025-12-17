Мужчина 3 раза за сутки купил алкоголь за «5 000 дублей» в Горно-Алтайске

63-летний мужчина через посредников и сам приобрел водку в одном из магазинов Горно-Алтайска в Республике Алтай за поддельные пятитысячные купюры. Заявление об этом в полицию написала продавщица, которая заметила обман только вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители выяснили, что мужчина занимался попрошайничеством на вокзале в Новосибирске. Он якобы хотел вернуться домой.

Мужчина подошел к компании незнакомцев и попросил у них средства. Один из них дал ему три поддельных купюры. На них было написано: «5 000 дублей». После этого отметил, что средства ненастоящие, и приобрести на них ничего нельзя.

Попрошайка приехал в Горно-Алтайск и встретился с приятелем. Они планировали вместе выпить, однако средств на отдых у мужчины не было.

После этого подозреваемый вспомнил, что ему подарили фальшивые средства ,и дал одну из купюр номиналом «5 000 дублей» сожительнице приятеля, попросил ее сходить в магазин и приобрести алкоголь. Женщина не увидела, что деньги поддельные.

Она приобрела продукты для застолья в находящемся поблизости магазине. Сдачу, выданную настоящими средствами, вернула.

Когда спиртное закончилось, мужчина дал женщине еще одну поддельную купюру и отправил за добавкой. Когда та вернулась домой со спиртным, компания продолжила отдыхать.

Вечером подозреваемый сам отправился в магазин. Там он хотел потратить последние «5 000 дублей». Мужчина приобрел на них еду и спиртное, получив сдачу настоящими рублями.

Когда продавщица закрывала смену, то обнаружила поддельные купюры в кассе. Она пожаловалась в полицию. На место происшествия приехали силовики.

Они быстро выяснили личность предполагаемого афериста и привезли его в отдел. Там мужчина признался в том, что сделал. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенное с причинением значительного ущерба.

