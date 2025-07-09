Муж педагога, которую полиция приняла за закладчицу и покалечила, воюет на СВО

Супруг учительницы из Рязани Валентины Волковой, которой полицейские сломали плечо, спутав ее с наркозакладчицей, оказался участником СВО. Он — военный пенсионер Яков Волков, который ушел на фронт добровольцем, сообщает сайт MK.Ru .

Недавно в СМИ широко обсуждалась новость про то, как Волкову случайно приняли за распространительницу наркотиков и избили при задержании. По словам педагога, в тот день она находилась на улице и сидела на туристическом коврике, держа в руках телефон. К ней подошли сотрудники полиции, которые произвели жесткое задержание. Далее силовики поняли, что женщина не является наркокурьером, но, как заявила Волкова, ее отпустили только после обещания, что она никому не расскажет о случившемся.

Позже на сайте МВД появилось сообщение, что в Рязани оперативники заметили гражданку, «в поведении которой они усмотрели признаки противоправных действий». Они заковали ее в наручники, но после проверки отпустили. В этот же день женщина пожаловалась в полицию на действия силовиков, которые ее задержали, говорилось на официальном портале.

По словам Волковой, после жесткого задержания она посетила травмпункт.

«Согласно результатам МРТ, у меня диагностировали внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы. Еще остались синяки на ногах, лице и молочной железе», — сказала она.

Рязанка добавила, что задержавшие ее полицейские так и не извинились за свои действия.

Преподавательница пожаловалась на действия правоохранителей в областное УМВД и Следственный комитет. Она наняла адвоката и намерена судиться.

Следователи проводят проверку по факту жесткого задержания Валентины Волковой. Ход и результаты разбирательства контролируются в прокуратуре.

По словам Волковой, она всю жизнь работала школьным учителем русского языка и литературы. Женщина также является победительницей муниципального этапа «Учитель года» и лауреатом областного этапа этого конкурса.