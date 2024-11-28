Мумифицированный труп врача нашли в подмосковном Видном

К пенсионерке пришла в квартиру ее 64-летняя приятельница. Во время пребывания в квартире она услышала странный резкий запах из гостиной. Там на диване лежал труп сына 92-летней бабушки.

Женщина сразу позвонила полицейским. Выяснилось, что ее сын в 1999 году закончил обучение в московском медуниверситете и работал терапевтом. Вскоре он начал грустить, злоупотреблять алкоголем, рассуждать о смерти и выкладывать в соцсети фотографии с гробами.

Пожилая мать перенесла COVID-19, утратила память и никого не узнавала. Она потеряла запах и даже не поняла, что ее сын умер. Поэтому долгое время женщина жила в одном помещении с трупом.

Ранее в московской квартире нашли мумию пенсионера. Им оказался 71-летний мужчина.