В московской квартире нашли мумию пенсионера
РЕН ТВ: в Москве обнаружили мумифицированное тело 71-летнего мужчины
Труп 71-летнего мужчины обнаружили в одной из столичных квартир, жилье было заперто изнутри и не открывалось четыре месяца, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной смерти пенсионера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Тело пролежало в запертой квартире четыре месяца. Следов борьбы и насилия не выявлено. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее в Кемерове жители общежития жаловались на зловоние из квартиры умершего соседа. Тело мужчины пролежало в квартире месяц.