В московской квартире нашли мумию пенсионера

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Труп 71-летнего мужчины обнаружили в одной из столичных квартир, жилье было заперто изнутри и не открывалось четыре месяца, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале .

По предварительным данным, причиной смерти пенсионера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Тело пролежало в запертой квартире четыре месяца. Следов борьбы и насилия не выявлено. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Кемерове жители общежития жаловались на зловоние из квартиры умершего соседа. Тело мужчины пролежало в квартире месяц.