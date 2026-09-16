Мстил за родственников: в Бурятии 20-летний парень сжег 70 центнеров сена

Сотрудники уголовного розыска в Бурятии провели задержание 20-летнего рецидивиста, который поджог 70 центнеров чужого сена на сумму 160 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

За помощью к правоохранителям обратилась жительница Хоринского района. Она заметила на своем участке дотла сгоревшую кормовую базу.

Вспыхнувшее пламя полностью уничтожило 70 центнеров сена стоимостью 160 тыс. рублей. Стражи порядка быстро вышли на след правонарушителя, которым оказался молодой сельчанин из соседней деревни, уже имевший судимость.

На допросе парень не стал отпираться и признался, что пробрался на чужую территорию под покровом ночи ради мести. Поводом для поджога стали постоянные скандалы между потерпевшей и его родственниками, проживающими рядом. Попытка восстановить справедливость таким способом вылилась в уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.