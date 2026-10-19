Мстил за друга, которого никто не убивал: тайна банды раскрылась спустя 30 лет

Пожизненно осужденному Владимиру Грачеву вменяют семь убийств в 1990-х годах. Часть расправ он организовал ради мести за человека, который оказался жив, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Владимир Грачев входил в московскую банду Олега Афиногенова по кличке Мавашка. По данным следствия, он заказывал убийства, в том числе из заключения. Одну из жертв криминалисты установили благодаря генетической экспертизе: тело нашли в чужой могиле на Люберецком кладбище.

После освобождения в 1998 году Владимир Грачев искал бывшего казначея Петра Зудина, который помогал его семье. Решив, что знакомые убили благодетеля, он начал мстить. При одном из заказных нападений исполнитель по ошибке застрелил постороннего.

Следователи разыскали Зудина в другом регионе. Он уехал из Москвы в начале 1990-х, опасаясь за жизнь, и порвал с криминальным окружением.

«Он с трудом вспомнил Грачева. Подтвердил, что когда-то работал в магазине на Преображенском Валу, но сказал, что давно ни с кем из них связь не поддерживал», — пояснила старший следователь-криминалист Мария Крестьянинова.

Грачев уже отбывает пожизненный срок за похищение и убийство женщины с ребенком. Для допросов по старым делам его временно перевели из колонии в московский следственный изолятор.

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