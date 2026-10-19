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Aviasales: блогер Лера Корф не является амбассадором сервиса

Общество
@lerakorf

Фото - © @lerakorf

Блогерша Лера Корф не является амбассадором сервиса по поиску и покупке авиабилетов Aviasales, сообщил РИАМО представитель агрегатора.

Ранее амбассадор путешествий, гид в Милане и по озеру Комо Лера Корф отреагировала на погромы, которые происходят в Италии. Она заявила, что поддерживает «белую расу», что вызвало неодобрение у подписчиков со всего мира.

«Человек не является амбассадором „Авиасейлс“, не ассоциирован с компанией и высказывания, на которые вы ссылаетесь, не могут быть атрибутированы к нам», — ответили в компании на соответствующий вопрос.

Акции протеста против роста цен и стоимости жизни, начавшиеся во Франции, распространились на Италию. В Милане, Турине и Болонье акции переросли в массовые беспорядки.

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