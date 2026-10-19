Жители Чехова прошли бесплатные обследования в день диспансеризации

Жители Чехова в минувшую субботу проверили здоровье в поликлинике микрорайона Венюково в рамках единого дня диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диспансеризация помогает проверить основные показатели здоровья, выявить факторы риска и заболевания без выраженных симптомов. Обследования особенно важны для людей с хроническими болезнями: перепады температуры, сокращение светового дня и сезонные респираторные инфекции создают дополнительную нагрузку на организм. С наступлением холодов давление может повышаться незаметно для пациента.

«В межсезонье мы рекомендуем пациентам с гипертонией внимательнее следить за давлением и не пропускать прием назначенных препаратов. Нередко люди прекращают лечение, как только самочувствие улучшается. Это серьезная ошибка. Диспансеризация помогает выявить дополнительные факторы риска — повышенный холестерин, уровень глюкозы, лишний вес. Все это важно учитывать, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений», — объяснила терапевт кабинета профилактики Чеховской больницы Нэлли Кирста.

В рамках диспансеризации можно измерить давление, проверить основные показатели крови, пройти ЭКГ и другие исследования с учетом возраста и пола. При отклонениях терапевт определит необходимость дополнительной диагностики. Для пациентов с гипертонией диспансеризация не заменяет регулярного наблюдения у лечащего врача.

Следующий единый день диспансеризации состоится 21 ноября. Пройти бесплатную диагностику можно и в любой будний день в кабинете профилактики №131 поликлиники на ул. Гагарина, 37А.

Запись доступна по телефону 122, через лечащего врача, инфомат в поликлинике или региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.