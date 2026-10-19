В Жуковском обсудили подготовку к 80-летию города

Президиум совета директоров предприятий Жуковского 15 октября обсудил подготовку к юбилею наукограда, который отметят в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание президиума совета директоров предприятий города прошло в Жуковском 15 октября. Участники обсудили итоги выборов и подготовку к 80-летию наукограда. На заседании присутствовал депутат Госдумы Вячеслав Александрович Фетисов.

Глава Жуковского Андроник Пак отметил активную гражданскую позицию жителей, поддержавших депутата, и заявил о продолжении работы с обновленным составом законодателей, представляющих интересы города на федеральном и региональном уровнях.

К юбилею в 2027 году планируют установить бронзовые самолеты на фасадах домов, где живут почетные граждане, создать книгу о городе и «Азбуку Жуковского» с историями о выдающихся жителях.

Художник Екатерина Штуц представила проект памятного набора открыток и выставки «Любимый город. Признание в любви». По словам Андроника Пака, эти произведения станут подарком для горожан и гостей.

Участники заседания также утвердили планы новогоднего украшения города и обсудили концепцию акции «Елка желаний» для детей военнослужащих и ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.