Житель Дагестана получил 3 суток ареста за «фак» дорожной камере

сегодня в 12:31

37-летний житель Дагестана показал дорожной камере «фак» и получил трое суток ареста за использование подложных номеров и мелкое хулиганство, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина ехал на Lada Priora с подложными регистрационными автономерами. Проезжая под камерой, он намеренно показал ей средний палец.

Полицейские установили личность водителя. В отношении него были составлены административные протоколы за использование подложных номеров и мелкое хулиганство.

По второму делу Дербентский райсуд назначил водителю трое суток административного ареста. Как сказал задержанный, он не думал, что его жест попадет на запись.

«Сожалею и готов понести наказание», — добавил мужчина.

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