«Рядом с ней будет ангел»: Ида Галич поделилась кадрами с крещения дочери Лии

Блогер Ида Галич покрестила свою дочь Лию. Кадры из Сретенского монастыря она опубликовала в социальных сетях.

«Ее маленькая душа вступила на путь света, и рядом с ней теперь будет ангел-хранитель», — написала Галич.

На опубликованных кадрах видно, что малышка держится стойко и совсем не плачет, даже когда отец Никодим трижды опускает ее в воду. Галич отметила, что дочь вела себя спокойно, хотя церемония проходила вместо ее дневного сна. После крещения малышку передали счастливой маме.

Таинство проходило под аккомпанемент хора Сретенского монастыря. Галич призналась, что переполнена тихой радостью и благодарит бога и людей, которые разделили с ней этот день.

«Пусть путь Лии будет светлым, а сердце — добрым и открытым», — написала она.

Лия родилась 28 июля 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича. Ида Галич также воспитывает шестилетнего сына Леона от Алана Басиева.

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