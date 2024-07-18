«Может, он решит мстить»: пьяный мужчина избил подростка банкой пива в Уфе

В Уфе мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на компанию подростков-байкеров после того, как они сделали ему замечание. Одного из ребят неизвестный ударил банкой пива в висок — он получил ушибы мягких тканей, сообщает Газета.ru со ссылкой на мать одного из пострадавших.

Родительница утверждает, что ее сын ехал на мопеде с друзьями, когда его подрезала компания нетрезвых мужчин. Ребята сказали водителям «смотри, куда едешь», после чего взрослые поехали за ними и начали кидаться на подростков.

Один из мужчин подошел к молодому человеку и спросил: «это ты меня оскорблял или сделал мне замечание?». Получив отрицательный ответ, пьяный несколько раз замахнулся на юношу, а потом нанес ему удар в висок банкой пива. Он также «угрожал, что найдет их, убьет», заявила мать пострадавшего.

После драки ребенок получил ушиб мягких тканей. Мать написала заявление в полицию, семья ждет вызова в Следком.

«Сейчас все равно есть уже опасения. Я же не знаю, что у него в голове. Может, он сейчас решит как-то мстить после того, что мы подали заявление на него», — поделилась обеспокоенная мать.

Женщина намерена добиться того, чтобы нападавший понес уголовную ответственность и выплатил моральный ущерб за физические и ментальные повреждения, нанесенные ее сыну.