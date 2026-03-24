Может быть бешеным: корги прокусил ногу девушке в Подмосковье

Корги прокусил ногу девушке в Подмосковье во время прогулки с дочкой

Собака породы корги прокусила ногу 36-летней Маргарите из Подмосковья. Она была вынуждена лечиться от бешенства, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Одинцове. Маргарита вместе с дочкой отправились отдавать карликового пуделя знакомым. Питомец находился у женщины на передержке в течение нескольких суток.

Рядом с подъездом одного из домов Маргарита и дочь встретили семейную пару с корги. У него не было поводка.

Пудель по кличке Персик испугался собаку и начал рычать. Тогда корги на него кинулся.

Маргарита взяла собаку на руки. Корги укусил ее за ногу и прокусил флисовые штаны. Женщина ощутила сильную боль. Дочь испугалась и расплакалась.

Маргарита отправилась в травмпункт. Там ей сделали две прививки. Теперь женщине нужно будет делать вакцины в течение полугода по графику, не посещать баню и отказаться от алкоголя. Шрам останется на всю жизнь.

На опубликованной записи у Маргариты большая рана от укуса корги рядом с коленом, видно, что из нее постоянно сочится кровь.

