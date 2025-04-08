«Мозги человека вкуснее пиццы»: девочка-каннибал Лера выросла и родила ребенка

В 2018 году 12-летняя Валерия Я. и ее 22-летний парень Аркадий З. совершили убийство, которое потрясло всю страну. В поселке Новинка под Петербургом они убили 21-летнего Александра П., расчленили его тело и попробовали человечину. Стало известно, как теперь живет девочка-людоед, сообщает aif.ru .

В тот год Лера сбежала из дома с Аркадием, которого встретила в Сочи. Они приехали Петербург, где и познакомились с Александром. Тот предложил им пожить в своем загородном доме.

В ночь со 2 на 3 октября между ними произошла ссора из-за денег. Аркадий ударил Александра, после чего вместе с Лерой расчленил тело. Голову жертвы нашли в печи, а на плите стояла сковорода с человеческим мясом. Его пробовали оба: Аркадия стошнило, Валерии не понравилось — получилось «слишком сладко».

«Голодно было», — заявили задержанные при первом допросе.

В 2019 году Аркадий покончил с собой в СИЗО. Валерия избежала наказания из-за возраста, но побывала в детском доме. Сначала продолжила учиться в обычной школе, но затем была направлена в спецшколу закрытого типа после инцидента с одноклассниками, когда она заявила, что «мозги человека вкуснее пиццы».

Теперь же девушка сменила имя на Елизавета, сейчас ей почти 19 лет. Она живет в станице Выселки Краснодарского края. Людоедка успела побывать замужем, стать матерью и развестись. Девушка работает поваром, активно ведет соцсети и готовится дать интервью одному из Telegram-каналов.

Валерия-Елизавета пытается начать новую жизнь, хотя прошлое продолжает преследовать ее. В соцсетях она пишет в том числе о тяжелом эмоциональном состоянии после развода.