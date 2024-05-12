Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в Мытищах
Два человека стали жертвами аварии мотоцикла с грузовиком в подмосковных Мытищах, сообщили в региональном главке МВД.
Вечером в воскресенье мотоциклист на BMW врезался в грузовик MAN, который разворачивался на перекрестке Осташковского шоссе и улицы Широкой в деревне Ховрино.
В результате ДТП погиб сам мотоциклист и его пассажир. Правоохранители в настоящее время устанавливают все детали случившегося.
Ранее один человек погиб при массовой аварии на МКАД в Москве.