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Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в Мытищах

Два человека стали жертвами аварии мотоцикла с грузовиком в подмосковных Мытищах, сообщили в региональном главке МВД.

Вечером в воскресенье мотоциклист на BMW врезался в грузовик MAN, который разворачивался на перекрестке Осташковского шоссе и улицы Широкой в деревне Ховрино.

В результате ДТП погиб сам мотоциклист и его пассажир. Правоохранители в настоящее время устанавливают все детали случившегося.

Ранее один человек погиб при массовой аварии на МКАД в Москве.