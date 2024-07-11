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Мотоциклист погиб в Люберцах в результате столкновения с легковушкой и «Газелью»

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Люберцах, в которой скончался мотоциклист, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

ДТП произошло 10 июля около одного из домов на улице Ясеневой деревни Русавкино-Романово.

18-летний мотоциклист столкнулся с легковой машиной, после чего его отбросило на «Газель», которая ехала во встречном направлении.

От полученных травм юноша погиб на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.