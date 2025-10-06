Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Долгопрудном
В понедельник в 15:30 рядом с домами на улице Первомайской в городском округе Долгопрудный случилось ДТП. Машина Kia при повороте столкнулась с мотоциклом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В результате аварии байкер погиб на месте.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки примут решение в соответствии с установленным законодательством порядком.
