Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Долгопрудном Происшествия сегодня в 18:22

В понедельник в 15:30 рядом с домами на улице Первомайской в городском округе Долгопрудный случилось ДТП. Машина Kia при повороте столкнулась с мотоциклом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии байкер погиб на месте. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки примут решение в соответствии с установленным законодательством порядком.