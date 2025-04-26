Мотоциклист едва не совершил дерзкое ограбление ювелирной лавки под Хабаровском

В поселке Ванино Хабаровского края 18-летний мотоциклист пытался ограбить ювелирный магазин «Золотой», но в итоге был пойман охранником и случайным свидетелем происшествия. Момент дерзкого налета на лавку с драгоценностями попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как юный мотоциклист в шлеме с опущенным забралом забегает в ювелирный магазин, разбивает несколько витрин, забирает украшения и прячется от сотрудника в дальней части помещения. Когда сотрудник выходит из помещения на улицу, чтобы проверить обстановку, грабитель перепрыгивает через витрины и бежит к мотоциклу в надежде, что успеет убежать.

Охранник «Золотого» пытался остановить налетчика и получил струю в лицо из перцового баллончика. Свидетелем ограбления стал случайный водитель внедорожника, который решил вмешаться в ситуацию и транспортным средством повредил мотоцикл.

В это же время охранник пришел в себя и пытался задержать мотоциклиста, который уже бросился в бега. Ему на помощь снова пришел водитель внедорожника — он выскочил из-за руля и побежал за злоумышленником.

В итоге грабителя задержали и передали полиции. В качестве вещественных доказательств у стражей порядка есть записи с камер наблюдения, ювелирные украшения с разбитых витрин, топор, который использовал мотоциклист, и помятый двухколесный транспорт.

18-летнему парню грозит тюремный срок.