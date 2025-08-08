Мотоцикл и несколько машин столкнулись на СВХ в Москве Происшествия сегодня в 11:11

Мотоцикл и несколько машин столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве рядом со станцией МЦК «Соколиная гора». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства аварии выясняют. Информацию о количестве пострадавших уточняют. Движение было затруднено на два километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Ранее в Приморье в ДТП погибли два человека. Из-за столкновения 34-летний водитель Toyota и мужчина-пассажир погибли.