сегодня в 03:42

В Приморье в ДТП погибли два человека

В Приморье на Университетском проспекте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

В результате аварии 34-летний водитель Toyota и мужчина-пассажир погибли.

Третий пассажир Toyota Corolla, 24–летняя девушка, госпитализирована. Кроме того, пострадал 28-летний водитель Subaru Impreza.

По предварительной информации, оба пассажира и водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона транспортного средства.

