Мотив — ревность: глава отдела СК в Перми погиб от рук сожителя экс-жены
Главу отдела СК в Перми зарубили топором на пороге собственной квартиры
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Начальника Свердловского отдела Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Евгения Середкина зарубили топором на пороге собственного дома, сообщает Telegram-канал «112».
Убийцей офицера оказался сожитель его экс-супруги. Тот приревновал женщину к бывшему мужу и отправился на разборки, прихватив с собой топор.
Ревнивец пришел по адресу проживания Середкина и прямо с порога квартиры начал его рубить. У следователя не было шансов на спасение.
Скрываться преступник не стал и сразу во всем сознался, его задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело.