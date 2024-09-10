Мотив — ревность: глава отдела СК в Перми погиб от рук сожителя экс-жены

Главу отдела СК в Перми зарубили топором на пороге собственной квартиры
Происшествия

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Начальника Свердловского отдела Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Евгения Середкина зарубили топором на пороге собственного дома, сообщает Telegram-канал «112».

Убийцей офицера оказался сожитель его экс-супруги. Тот приревновал женщину к бывшему мужу и отправился на разборки, прихватив с собой топор.

Ревнивец пришел по адресу проживания Середкина и прямо с порога квартиры начал его рубить. У следователя не было шансов на спасение.

Скрываться преступник не стал и сразу во всем сознался, его задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело.