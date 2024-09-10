Убийцей офицера оказался сожитель его экс-супруги. Тот приревновал женщину к бывшему мужу и отправился на разборки, прихватив с собой топор.

Ревнивец пришел по адресу проживания Середкина и прямо с порога квартиры начал его рубить. У следователя не было шансов на спасение.

Скрываться преступник не стал и сразу во всем сознался, его задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело.