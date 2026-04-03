Москвичка весом 130 кг едва не умерла от укола для похудения под крылышки и пиво

Жительница Москвы весом 130 кг наелась острых куриных крылышек с пивом, после чего сделала себе инъекцию препарата от ожирения, надеясь похудеть. Через несколько часов москвичку экстренно доставили в реанимацию, сообщает SHOT .

45-летней женщине очень хотелось похудеть к лету, поэтому она записалась в спортзал и начала заниматься с тренером. Специалист порекомендовал ей попробовать экспериментальный препарат «Ретатрудит» для борьбы с ожирением, который, по его словам, пользуется большей популярностью, чем «Оземпик».

Женщина нашла препарат на сомнительном сайте в интернете, заказала его и стала вводить себе самостоятельно, не соблюдая дозировку. При этом она не учла, что для достижения результата нужно придерживаться диеты и категорически отказаться от алкоголя. Москвичка была уверена, что препарат поможет ей без дополнительных усилий.

Вечером женщина наелась острых крылышек из Rostic’s, запила пивом и снова пошла сбрасывать вес — за уколом. Вскоре у нее поднялась высокая температура, начались адские боли в спине и жуткая рвота. В больницу москвичку доставили уже в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось ее откачать в последний момент. У пациентки обнаружили острый панкреатит и перитонит. Врачи посадили москвичку на реальную диету по состоянию здоровья и пока изолировали от неправильного питания в стационаре.

