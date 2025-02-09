Москвичка теряет сознание в остановившемся лифте в обесточенном Северном районе

Из-за повреждения силового кабеля дома и соцобъекты в Северном районе Москвы остались без электричества. В том числе резко встали лифты, внутри которых находятся жители, сообщает SHOT .

Кабель повредили на стройплощадке, расположенной на 9-й Северной линии. В результате света нет у жителей 10 улиц: с 1-й по 9-ю Северные линии и Дмитровского шоссе, а также СНТ «Северянин».

Электричество отсутствует примерно в 30 жилых домах, детсаду и школе. В одном из домов женщина застряла в лифте, она ждет помощи уже 1,5 часа.

Москвичке поплохело — она начала терять сознание, при этом из последних сил пытается вызвать скорую помощь и МЧС. Сейчас экстренные службы стараются как можно скорее вызволить пострадавшую.

Электрики уже приступили к ремонтным работам.