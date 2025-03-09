Москвичка обгорела из-за взрыва парафина дома

SHOT: москвичка обгорела, когда делала свечи из парафина к 8 Марта

65-летняя жительница Москвы обгорела, когда хотела сделать свечи к Международному женскому дню. В квартире произошел взрыв парафина, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Перекопской улице. Женщина хотела сделать свечи своими руками. Она приобрела формы для их изготовления и парафин.

Пенсионерка поставила вещество на плиту. Однако оно перегрелось и загорелось. Женщина решила потушить парафин водой, случился взрыв.

Пенсионерка получила травмы от огня. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у женщины сильные ожоги тела и рук.