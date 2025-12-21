Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с мокрым снегом и ветром

Синоптики сообщили, что в связи с приходом арктического фронта в период с 23:00 21 декабря до 18:00 22 декабря в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега. В отдельных частях города возможно налипание мокрого снега, образование гололеда, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости 15 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

К вечеру 22 декабря прогнозируется снижение температуры воздуха до отметок в минус 3–5 градусов. На дорогах вероятна крайне неблагоприятная гололедица, в связи с чем автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем.

Автомобилистов просят при управлении транспортным средством в сложных погодных условиях значительно уменьшить скорость движения и увеличить интервал до движущегося впереди транспорта.

Также сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют отказаться от резких маневров за рулем — обгонов, смены полосы движения, опережений. Парковать автомобиль следует только на стоянку на безопасном расстоянии от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить стороной рекламные конструкции и непрочные сооружения, а также не стоять под деревьями. Также не рекомендуется оставлять несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.