Москвич задержан за участие в запрещенной в РФ террористической организации

УФСБ России по городу Москве и Московской области выявила и пресекла противоправную деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к передаче разведданных представителям украинской террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что злоумышленник инициативно посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, после чего добровольно стал причислять себя к его участникам. По заданию представителей указанной организации житель Москвы осуществлял сбор и передачу противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств Министерства обороны РФ и иных военных объектов.

На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следственных действий по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, которые применялись фигурантом для осуществления противоправной деятельности.

Максимальный срок лишения свободы по инкриминируемой статье составляет 20 лет.