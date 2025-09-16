Москвич забил с особой жестокостью инвалида из-за спора о худшей футбольной команде

В Москве поклонник футбола нанес 170 ударов холодным оружием приятелю-инвалиду из-за спора о худшей футбольной команде, в которой играл Федор Смолов, сообщает Mash .

63-летнй мужчина и его друг собрались смотреть матч «Сатурн» — Broke Boys. Сначала они обсуждали Смолова, а затем между ними возник спор о том, какую команду, в которой играл футболист, можно назвать худшей.

Инвалид назвал таковой «Динамо». Москвич пришел от этого в ярость. Горячий спор перерос в драку. В итоге фанат футбола схватил топор и начал бить им приятеля. После этого он нанес ему удары утюгом и ножом. Всего он сделал 170 ударов, в результате чего инвалид погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчину задержали, ему грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Ранее в отношении самого Смолова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда после драки в «Кофемании». Спортсмен частично признал свою вину.