Москвич выстрелил через дверь в соседку, которая громко шумела

В столице мужчина выстрелил через дверь в соседку, которая очень громко шумела. Женщина объяснила происходящее тем, что ее супруг плохо слышит, и ей приходится кричать, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент случился в доме на Домодедовской улице. Житель Москвы выпивал пиво на лестнице и услышал шум из-за соседней двери — это было уже не в первый раз.

Раздраженный сосед взял пневматическое оружие, прицелился в дырку из-под глазка в двери, закрытую губкой, и сделал выстрел. В этот момент хозяйка квартиры начала отворачиваться от двери, но пуля все же попала женщине в лоб чуть выше правого глаза.

Пострадавшую доставили в больницу. Женщина пояснила, что ее супруг — инвалид по слуху. Стрелок же рассказал, что у него есть жена и трое маленьких детей. В доме хорошая слышимость, и каждое слово соседки кажется громким.