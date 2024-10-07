Москвич вышел из квартиры в окно лишь бы не встречаться с женой

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SHOT: 58-летний москвич вышел из квартиры в окно после громкой ссоры с женой

Житель Москвы покинул квартиру через окно, чтобы не встретиться на лестничной площадке со своей супругой. Она подошла ко входной двери со стороны подъезда и оскорбляла его, громко крича, сообщает SHOT .

Инцидент случился в московском районе Вешняки. 58-летний Павел находился в квартире. В один момент в дверь начала звонить 50-летняя супруга Наталья. Она просила впустить себя в помещение.

Однако Виталий не согласился открывать дверь. Начался конфликт, Наталья громко кричала и оскорбляла мужчину. Через некоторое время словесная перепалка утомила москвича, и он решил уйти.

Очевидцы нашли Павла лежащим на асфальте под окнами дома. Они позвонили врачам.

Мужчина получил большое количество травм — поломал кости, ребра, крестец. Также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства инцидента.

Ранее в Омской области мужчина сильно поссорился с женой на фоне развода. После этого он убил двоих своих сыновей, брата супруги, а затем покончил с собой.