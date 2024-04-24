Мужчина угрожал взорвать самолет, летящий в Петербург из Сочи, с помощью взрывного устройства, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram .

«Поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением Сочи — Санкт-Петербург находится неадекватный пассажир. Прибывшие к месту происшествия мои коллеги задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 31-летний москвич взломал аварийную дверь после предполетного досмотра и выхода из «стерильной зоны». После этого мужчина забежал на борт самолета. Там он начал громко кричать матом и угрожал применить взрывное устройство.

Также, по данным представителя МВД, он попытался «поджечь себя и кресла в самолете». Теперь против москвича составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 11.15.1, статьи 19.3 КоАП РФ. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.