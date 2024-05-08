Москвич сломал лопату о голову сына из-за просьбы не пить водку

Житель Москвы попытался зарезать свою жену, а также сломал лопату о голову 19-летнего сына после просьбы не пить водку, сообщает SHOT .

Как стало известно, мужчина вернулся в общежитие на Университетском проспекте очень пьяный, после чего стал грубить жене и сыну. Семья попросила мужчину успокоиться и перестать пить спиртное. Однако Руслан разозлился, схватил нож и бросился на супругу.

Мужчину получилось закрыть в другой комнате и вызвать полицию. Тогда Руслан взял лопату и пошел ломать машину жены, сломал лопату о голову сына.

Мужчина в настоящее время находится в полиции, его сын был госпитализирован в больницу с серьезными травмами головы. По факту произошедшего проводится проверка.