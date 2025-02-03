Москвич оказался под следствием, обнаружив свой угнанный Mercedes в Казахстане

Baza: москвич сдал свой Mercedes в аренду и нашел его в Казахстане

Житель Москвы оказался под следствием при попытке вернуть свой угнанный автомобиль Mercedes, который обнаружил на территории Республики Казахстан, сообщает Baza .

В октябре прошлого года Максим М. сдал в аренду свой Mercedes S-класса. По словам знакомых, молодой человек, арендовавший автомобиль, был надежным клиентом и всегда вовремя возвращал машины. Однако через месяц автомобиль Максима пропал.

Москвич начал поиски, ориентируясь на сигналы GPS, а затем вместе с полицией выяснил, что арендатор перегнал арендованную иномарку в Волгоград.

Задержанный мужчина признался, что продал машину. Вскоре полиция вышла и на покупателя — им оказался уроженец Дагестана по имени Магомедали. Максим связаться с жителем Махачкалы, но тот утверждал, что продал Mercedes на запчасти.

Однако Максим обнаружил, что машина цела, так как друзья Магомедали публикуют ее фотографии в соцсетях. Также выяснилось, что Магомедали часто ездит в Казахстан. Полиция предоставила записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что автомобиль выехал из Махачкалы в Саратовскую область, после чего его след на территории РФ теряется.

На странице в соцсетях у одного из друзей Магомедали владелец элитной иномарки обнаружил видео, как его Mercedes разъезжает по Уральску. Максим принял решение ехать за своей машиной в Казахстан. Спустя пару дней поисков Максим обнаружил Mercedes на парковке возле одного из бильярдных клубов.

Владелец долго колебался, но все же открыл машину своим ключом и решил отправиться в РФ. Задержали Максима на таможне, куда приехал заявивший об угоне друг Магомедали с транспортной полицией. При встрече мужчина начал угрожать Максиму.

В багажнике машины были найдены поддельные номера и документы, в том числе старый паспорт Максима с измененной фотографией. Полиция задержала Mercedes и отправила его на стоянку. Максим был обвинен в самоуправстве, ему запретили выезд из страны.

В настоящее время москвичу помогает генконсульство РФ в Казахстане и уголовный розыск столичного района Бирюлево Восточное, которые ведут расследование уголовного дела.