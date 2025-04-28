Москвич оборудовал в Коломне лабораторию по выращиванию наркотиков

На одном из дачных участков в подмосковном городском округе Коломна 50-летний мужчина создал нарколабораторию. Его задержали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В лаборатории силовики нашли пакеты, коробки и емкости с веществом растительного происхождения. Там обнаружили электронные весы, лампы.

Была проведена экспертиза. В рамках нее выяснилось, что в одном из пакетов содержался каннабис весом не менее 100 грамм.

Открыто уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Мужчину заключили под стражу.