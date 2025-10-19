Москвич лишился BMW и получил 200 часов обязательных работ за пьяную езду

Двести часов обязательных работ, двухлетнее лишение водительских прав и конфискация автомобиля BMW, оцененного в 1,4 млн рублей, в пользу государства — таков итог для 38-летнего жителя Москвы, повторно отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования за рулем, сообщила столичная прокуратура .

Суд, приняв во внимание позицию Черемушкинской межрайонной прокуратуры, признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Вождение в нетрезвом виде лицом, уже подвергнутым административному наказанию за уклонение от медицинского освидетельствования».

Выяснилось, что ранее москвич уже был привлечен к административной ответственности за подобное нарушение с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года, но это не помогло.

По данным следствия, 4 июля 2025 года он снова сел за руль автомобиля BMW X1 xDrive20i и был остановлен сотрудниками правоохранительных органов на улице Академика Капицы. На законное требование пройти медицинское освидетельствование мужчина снова ответил отказом, что повлекло за собой уголовную ответственность и вышеуказанное наказание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.