Москвич купил по скидке водку и лимонад, достав гранату в супермаркете

Инцидент произошел в супермаркет на Ленинградском шоссе. 53-летний Михаил К. с бутылкой водки и лимонадом подошел к кассе, но скидочной карты у него не оказалось. Он попросил ее у кассирши, но она сказала, что карты нет. В этот момент мужчина достал из рюкзака гранату, положил ее на прилавок и потребовал скидку.

Напуганная сотрудница «Магнолии» пробила Михаилу товары со скидкой. Только после этого он рассказал, что это муляж гранаты и покинул магазин. Кассирша вызвала сотрудников полиции.

Правоохранительные органы задержали Михаила спустя час на лавочке у соседнего дома. К этому момент он уже выпил водку и лимонад.

В ходе допроса выяснилось, что Михаил является уроженцем Польши и уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

Ранее в Москве мужчина сообщил о находке похожего на гранату предмета в автомобиле каршеринга. Похожий на гранату Ф-1 предмет находился под козырьком водителя.