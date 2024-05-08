Москвич избил приятеля, а потом бросил его без сознания на лавочке у дома

В Москве 65-летний мужчина в ходе конфликта избил 67-летнего приятеля до бессознательного состояния, затем довез его на такси до дома и выбросил на лавку, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел у кафе, расположенного на 2-й Хуторской улице. После того, как мужчина отправил оппонента в нокаут, он вместе с другим знакомым занес находящегося без сознания пострадавшего в заведение.

Затем злоумышленники вызвали такси и довезли свою жертву по дома, где оставили лежать около подъезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемого к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.