Москвич избил и задушил жителя Подмосковья из-за имущества
51-летний житель Москвы в ходе ссоры с 55-летним знакомым из подмосковного Дмитрова не смог справиться с эмоциями и сначала избил, а затем задушил оппонента. Конфликт между мужчинами произошел из-за подозрений, что один из них продавал личные вещи другого, сообщили в СУ СК РФ по Московской области.
Предварительно известно, что смертельный конфликт между мужчинами произошел 10 сентября. Фигурант дела предположил, что потерпевший продавал краденое имущество, которое принадлежало ему. Мужчины начали ссориться, затем обвиняемый несколько раз ударил товарища в область лица, затем накинул на его шею веревку и задушил.
«Скрыв истинные причины смерти потерпевшего, обвиняемый вызвал бригаду скорой помощи. Впоследствии в ходе проведения допросов были установлены обстоятельства произошедшего, и мужчина был задержан», — говорится в сообщении следователей.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Место преступления уже осмотрели квалифицированные сотрудники, назначен ряд экспертиз. Также проведены опросы очевидцев. Расследование преступления продолжается.
