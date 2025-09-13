Москвич избил и задушил жителя Подмосковья из-за имущества

51-летний житель Москвы в ходе ссоры с 55-летним знакомым из подмосковного Дмитрова не смог справиться с эмоциями и сначала избил, а затем задушил оппонента. Конфликт между мужчинами произошел из-за подозрений, что один из них продавал личные вещи другого, сообщили в СУ СК РФ по Московской области .

Предварительно известно, что смертельный конфликт между мужчинами произошел 10 сентября. Фигурант дела предположил, что потерпевший продавал краденое имущество, которое принадлежало ему. Мужчины начали ссориться, затем обвиняемый несколько раз ударил товарища в область лица, затем накинул на его шею веревку и задушил.

«Скрыв истинные причины смерти потерпевшего, обвиняемый вызвал бригаду скорой помощи. Впоследствии в ходе проведения допросов были установлены обстоятельства произошедшего, и мужчина был задержан», — говорится в сообщении следователей.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Место преступления уже осмотрели квалифицированные сотрудники, назначен ряд экспертиз. Также проведены опросы очевидцев. Расследование преступления продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.