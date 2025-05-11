Московскую школу моды «Лидер» проверят после избиения клиента

Сотрудники столичной полиции начали проверку после того, как сотрудники школы моды «Лидер» избили клиента, который отказался покупать обучение за 120 тыс. рублей и заступился за девушку, которую точно так же пытались обмануть. 27-летний Тимур теперь в реанимации, в том числе с переломом основания черепа, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах девушка рассказывает, как сотрудник московской школы «Лидер» избил молодого человека, который пытался ей забрать у учреждения ее персональные данные. В опубликованном ролике молодой человек еще мог стоять на ногах.

Позднее он попал в больницу, где выяснилось, что во время избиения он получил сотрясение и ушиб мозга, а также перелом основания черепа и скулы. В настоящее время молодой человек, который хотел быть моделью, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Территориально школа моделей «Лидер» находится на Тверской-Ямской улице. У стражей порядка есть подозрение, что компания занимается мошеннической деятельностью.