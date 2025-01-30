В Москве лейтенант занимался сексом с 15-летней наркоманкой и угощал ее «солью»

В Москве лейтенант нюхал «соль» и занимался сексом с 15-летней подругой

На юго-западе Москвы 36-летний лейтенант уголовного розыска встречался с 15-летней девушкой, они употребляли разные наркотики и занимались сексом. После одного из наркотрипов несовершеннолетняя попала в больницу, а сыщик — под уголовное преследование, сообщает сайт MK.Ru .

Оперативника отдела угрозыска ОМВД по району Черемушки задержали 28 января. По имеющимся данным, он состоял в любовных отношениях с 15-летней девушкой, которая уверяла мужчину, что ей 19 лет. Они познакомились в интернете.

После одной из встреч, 17 января, несовершеннолетнюю госпитализировали с отравлением наркотиками. В тот вечер юная москвичка убежала из дома к 36-летнему лейтенанту. По версии правоохранителей, сыщик и несовершеннолетняя занимались сексом по обоюдному согласию, нюхали «соль» (неформальное название группы дизайнерских наркотиков) и употребляли другие запрещенные вещества.

После случившегося обо всем узнали родители юной наркозависимой, которые решили обратиться в полицию. Лейтенанта задержали.

Возбуждены уголовные дела о развратных действиях и склонении к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сама юная москвичка ранее уже лечилась от наркозависимости и попадала в больницу с алкогольным отравлением. В 13-летнем возрасте она встречалась с парнем, который был старше ее на 10 лет.