Московский коммерсант проспал «тройничок» и был обворован проститутками

В Москве гендиректор компании по имени Сергей отдыхал с проститутками в сауне и привел их домой для секса втроем, но не справился и уснул. Утром коммерсант очнулся с похмельем и обнаружил пропажу своего iPhone, а чуть позже — 1,3 млн рублей, сообщает Mash .

Сперва бизнесмен развлекался с куртизанками в сауне, после чего привез их домой. В домашней атмосфере гости выпивали и общались, после чего переместились в постель. Когда ситуация начала подходить к сексу, столичный гендир «не сдюжил и уснул», отмечает канал.

На утро мужчина проснулся в одиночестве, причем не нашел своего смартфона. Позвонив на личный iPhone с другого телефона, он услышал голос вчерашней спутницы. Тогда девушка начала утверждать, что случайно забрала мобильник клиента, после чего приехала к Сергею вместе с подругой, отдала аппарат и уехала.

Вернув свой телефон, предприниматель заметил, что с его банковских счетов пропал 1 300 000 рублей. Оказалось, что у Сергея был один и тот же пароль и на блокировку экрана мобильника, и для банковских приложений. Гендиректор подозревает, что деньги украли проститутки, подглядевшие комбинацию цифр.

Бизнесмен обратился в полицию и обвинил проституток в краже. Сейчас жриц любви ищут.