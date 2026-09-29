Мошенники заманивают россиян в поддельные интернет-магазины

Мошенники предлагают товары по низким ценам на поддельных сайтах и исчезают после оплаты. Они также похищают данные карт через ссылки на оплату доставки, сообщает NEWS.ru .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал о поддельных магазинах и ссылках на оплату доставки с измененным доменом.

«Мошенники создают поддельные группы в соцсетях и сайты, предлагая товары по подозрительно низким ценам. Они подкрепляют их фальшивыми отзывами. После оплаты продавец исчезает. Также злоумышленники присылают ссылку на оплату доставки через популярные платформы с измененным доменом. Введенные вами данные карты, включая CVV и код из СМС, тут же уходят мошенникам», — заявил Щербаченко.

Доцент посоветовал оплачивать интернет-покупки после получения и проверки товара и не вводить личные данные по непроверенным ссылкам.

Ранее МВД России сообщило о другой схеме дистанционного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками посольств и под предлогом уточнения документов для визового центра пытаются получить личные данные граждан.

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