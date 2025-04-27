Мошенники развели 79-летнего жителя Москвы на 10 млн рублей

Неизвестные позвонили 79-летнему мужчине и сообщили о замене домофона в подъезде. Для получения бесплатной замены трубки мужчине необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

После этого с ним связались лжесотрудники банков и заявили, что пенсионер стал жертвой мошенников. Аферисты выяснили информацию о банковских сбережениях мужчины и убедили его, что средства находятся в опасности.

Напуганный пенсионер по указанию мошенников снял с банковских счетов все накопления и в течение 5 дней с помощью банкомата вносил деньги по указанным счетам. Всего за 8 транзакций жертва перевела мошенникам более 10,3 млн рублей.

Столичная прокуратура устанавливает лиц, которые могут быть причастны к мошенническим действиям в отношении пожилого мужчины.