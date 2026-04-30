Мошенники обманули жительницу Самары на 4500 рублей

Жительница Самары перевела 4500 рублей за одежду на сайте с «финальной распродажей», после чего страница магазина перестала открываться, сообщает АиФ в Самаре .

По данным ГУ МВД России по Самарской области, женщина 1970 года рождения нашла в интернете объявление о распродаже с почти 90‑процентными скидками. Предложение показалось выгодным, и она перешла на сайт магазина.

На странице был представлен широкий ассортимент товаров по низким ценам. Женщина выбрала одежду и оформила заказ на 4500 рублей. Подозрений у нее не возникло.

Позже при попытке уточнить информацию о доставке сайт перестал открываться. Повторные попытки зайти на страницу заканчивались ошибкой. После этого женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, что слишком низкие цены в интернете часто указывают на обман, и рекомендуют проверять сайты перед оплатой покупок.

