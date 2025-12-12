Мошенники блокируют iPhone школьников, решивших скрыть активность в Telegram

Мошенники массово взламывают и блокируют iPhone школьников, выдавая это за установку программы, которая скрывает от родителей активность детей в мессенджере Telegram, сообщает SHOT .

Злоумышленники отправляют детям сообщения с предложением установить приложение AuyGram, которое пользуется популярностью среди их сверстников. Это приложение позволяет скрывать онлайн-статус (режим «невидимки»), читать удаленные сообщения и использовать премиум-функции в Telegram. Например, можно добавлять смайлики рядом с ником.

Подростки ищут обходные пути, так как приложение нельзя скачать официально из AppStore. Мошенники просят детей предоставить доступ к Apple ID для установки якобы полезной программы. После получения доступа они сбрасывают пароль и получают доступ ко всей личной информации ребенка, включая фотографии и данные банковских карт.

Затем аферисты используют стандартную схему обмана: требуют крупную сумму денег, обычно более 50 тыс. рублей, за разблокировку iPhone. В противном случае они угрожают удалить данные или слить их в интернет.

